சிங்கள கடற்படையால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட மீனவர் பிரிட்ஜோவின் உடல் இன்று மாலை அடக்கம் செய்யப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Thangachimadam fishermen keeping hunger strike today. Pritjo's body would buried in the evening. Nagai, Kumari districts fishermen also supporting for fishermen. In puducherry also fishermen protest against Srilankan navy.