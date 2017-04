ஆழ்துளை கிணறமைக்க வந்த தனியார் நிறுவனத்தை விரட்டியடித்த சேலம் மக்கள்! - வீடியோ

சேலத்தில், ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து தண்ணீரை எடுத்து விறபனை செய்ய ஒரு தனியார் நிறுவனம் முயன்ற போது, மக்கள் அவர்களை முற்றுகையிட்டு விரட்டியடித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A private aqua company tried to establish deep bore well and exploit local people in Salem. Against this people stage a protest and the company give up its exploitation.