ஸ்டிரைக் எதிரொலி: தனியார் பஸ்களில் மூன்று மடங்கு கூடுதல் கட்டண வசூல்...பயணிகள் ஷாக்

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக தனியார் பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக பயணிகள் புகார் தெரிவித்தனர்.

English summary

Private buses are collecting too much of money: Passengers complaint Transport workers strike: If private buses collecting more money, they will be punished, warns TN minister Vijayabaskar.