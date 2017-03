இனி ஹோட்டலில் டீ, காபி குடிப்பீங்க? தனியார் பால் நிறுவனங்களின் விலை உயர்வு நள்ளிரவு முதல் அமல்!

தமிழகத்தில் தனியார் பால் நிறுவனங்கள் அறிவித்த விலை உயர்வு நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

English summary

Private dairy units have hiked the milk price by Rs 2 to Rs 5 per litre in TamilNadu.