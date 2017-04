தமிழக அரசு உத்தரவிட்டும் விடுமுறை விடாமல் மாணவர்களை டார்ச்சர் செய்யும் குமரி தனியார் பள்ளிகள்

கோடை வெப்பம் அதிகமாகவுள்ளதால் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டும் குமரி மாவட்டத்தில் பல தனியார் பள்ளிகளில் 10, 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு

English summary

Though TN government has ordered to close all the schools from Apr 22 instead of Apr. 29. Private schools from Kanyakumari district has taken special classes for 10th and Plus 2 students.