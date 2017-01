வலுக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு போர்.. தமிழகத்தில் நாளை தனியார் பள்ளிகளுக்கு லீவு!!

தமிழகம் முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் நாளை தனியார் பள்ளிகள் இயங்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Private schools will be closed tomorrow because of protest. Auto and call taxi wont be available tomorrow so Private school associations decided to close schools tomorrow.