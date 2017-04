சென்னை ஸ்தம்பிப்பு.. உளவுத்துறை கண்ணில் மண்ணை தூவி, சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் போல நடந்த போராட்டம்!

மின்னல் வேகத்தில் நடந்த இந்த போராட்டம், ஏறத்தாழ, ராணுவ வீரர்கள் நடத்தும், சர்ஜிகல் ஸ்டிரைக் போல இருந்தது. அரசு நிர்வாகங்களால் இதை ஊகிக்கவே முடியவில்லை.

English summary

Pro farmer protest held like a army surgical strike, as intelligence and police couldn't know about the protests.