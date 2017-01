ஜல்லிக்கட்டு: பெருநெருப்பாய் போராடும் தமிழகம்- live

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க கோரி தமிழகம் முழுவதும் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் அறவழிப் போராட்டங்களை தொடருகின்றனர்.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 13:02 [IST]

English summary

The massive state wide protests by youth in Tamil Nadu who are demanding to lift the ban for Jallikattu.