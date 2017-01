கோவை வ.உ.சி. மைதானத்தில் 4-வது நாளாக லட்சக்கணக்கானோர் கூடி எழுச்சிமிகு போராட்டம்!

கோவை வ.உ.சி. மைதானத்தில் ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியாளர்கள் லட்சக்கணக்கில் ஒன்று திரண்டு எழுச்சிமிக்க போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர்.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 17:55 [IST]

The students protest against the ban on Jallikattu intensified with Lakhs of people joining the protesters at the VOC Park Ground, Coimbatore.