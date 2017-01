தமிழக இளைஞர்களின் வரலாறு காணாத பேரெழுச்சி...தமிழக அரசே! வேடிக்கை பார்ப்பது வெட்கமில்லையா?

ஜல்லிக்கட்டுக்காக தமிழ் இளைஞர்கள் வரலாறு காணாத பேரெழுச்சியுடன் போர்க்களமிறங்கியுள்ளனர். ஆனால் தமிழக அரசு தொடர்ந்தும் வேடிக்கை பார்ப்பது வெட்க கேடானது.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 12:02 [IST]

Pro-Jallikattu slogans continue to ring louder Tamil Nadu despite attempts made by the state government to foil state-wide protests held by the supporters of Jallikattu.