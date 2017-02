சரமாரி போன் கால்கள்.. அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை கதறடிக்கும் தொகுதி மக்கள்!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை ஆதரிக்க வலியுறுத்தி அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு தொகுதி மக்கள் தொலைபேசி மூலம் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Pro Sasikala ADMK MLAs are getting barrage of calls from their voters and facing the ire of their people for supporting Sasikala.