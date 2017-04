ஜெ. மரணம் குறித்து விசாரணை வைத்தேயாக வேண்டும்.. ஓ.பி.எஸ் திட்டவட்டம்

ஜெயலலிதாவிற்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை, அவரது மரணத்தில் உள்ள மர்மத்தை வெளிக்கொண்டு வரவேண்டும் என்பதில் உறுதியான நிலைப்பாட்டுடன் இருப்பதாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS has said that probing the mystery of late Jayalalitha is must for the merger of both factions of ADMK