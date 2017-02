சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் ஒரு வாரத்தில் தீர்ப்பு... சசிகலா பதவியேற்பு தேதி தள்ளி வைக்கப்படுமா?

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் முதல்வராக சசிகலா பதவியேற்பது தள்ளி வைக்கப்படுமா என கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Supreme Court will be giving judgment in Jayalalitha's assets case within a week. This causes problem to sasikala to swearing as Chief minister of Tamilnad.