ரூ.3.85 கோடி கடனை திருப்பித் தரவில்லை.. சரத்குமார், ராதிகா மீது மோசடி புகார்

நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவருமான சரத்குமார் மற்றும் அவரது மனைவி ராதிகா ஆகியோர் மீது சென்னை கமிஷ்னர் அலுவலகத்தில் மோசடி புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

producer seenivasan has complaints against sarathkumar and radhika sarathumar