இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தலைவராக பேராசிரியர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Former MP and state president of IUML, Prof KM Kader Mohideen has been elected as the national President of IUML today at a meeting held in Chennai.