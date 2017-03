இலங்கை மீதான போர்க்குற்ற விசாரணை- கால நீட்டிப்பு வழங்க நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் கடும் எதிர்ப்பு

போர்க்குற்ற விசாரணைக்கு கால நீட்டிப்பு வழங்கக் கூடாது என்று நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் செனட் உறுப்பினர் பேராசரியர் சரசுவதி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 20, 2017, 18:38 [IST]

English summary

The Transnational Government of Tamil Eelam’s MP professor Saraswathi has demanded international investigation on genocide of Tamil in Sri Lanka.