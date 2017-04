மார்த்தாண்டம் அருகே கல்லூரி பேராசிரியர் குடும்பத்துடன் எரித்து கொலை - மகன் தலைமறைவு

ர்த்தாண்டம் அருகே ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியர் குடும்பத்தோடு எரித்துக்கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். மகன் தப்பி ஓடியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Four members of a family were found brutally murdered in their house at Nanthancode.Professor A Rajathangam, who formerly taught history at Nesamony Memorial Christian College, Marthandam; his wife Dr Jean Padma C, former cardiologist, General Hospital, Thiruvananthapuram; and their daughter Caroline.