அடடே.. தமிழக அரசுக்கு எதிராக திருநாவுக்கரசர் ஒரு கருத்து சொல்லிட்டாரே

அனைத்து மதுக்கடைகளையும் மூடி தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை விரைவில் அமல்படுத்த வேண்டும் என திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ban on liquors should be implemented soon in TN, Says Chairman of Congress Committee Thirunavukkarasu.