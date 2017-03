கமிஷனர் ஜார்ஜ்க்காக மன்னிப்பு கேட்ட அரசு வக்கீல்.. ஆஜராவதாக கூறி விலக்கு பெற்றதால் கோர்ட் அதிருப்தி

சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் ஜார்ஜ்க்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞர் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். .

English summary

prosecutor requested apology in Chennai High Court for Commissioner George. for getting Exemption from personal appearance Court has slammed. Court warned that they can file a case voluntarily on commissioner George.