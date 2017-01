பீட்டாவுக்கு ஆதரவு- நடிகை திரிஷாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு... காரைக்குடியில் படப்பிடிப்பு ரத்து!

பீட்டா அமைப்புக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாகக் கூறி நடிகை திரிஷாவை ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாளர்கள் முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம். இதனால் காரைக்குடியில் படப்பிடிப்பு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:10 [IST]

English summary

Jallikattu supporters lay sieged Karjaniai shooting spot and Actress Trisha, who is support to Petta.