ஜல்லிக்கட்டு கோரி அலை அலையாய் போராட்டங்கள்.. கைகோர்க்கும் இளைஞர்கள்.. மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடி!

ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கோரி தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் வெடித்துள்ளது. போராட்டத்தில் ஏராளமான இளைஞர்கள் பங்கேற்றுள்ளதால் பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The struggle on jallikattu goes across the state. Students protesting against the central government on jallikattu issue.