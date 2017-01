அலங்காநல்லூரில் நள்ளிரவை தாண்டியும் நீடிக்கும் இளைஞர்களின் போராட்டம்- கைகோர்த்த கிராம பெண்கள்!

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி அலங்காநல்லூரில் கண்ணுறங்காமல் இளைஞர்கள் கூட்டம் நள்ளிரவை தாண்டியும் போராடி வருகின்றனர். அவர்களுடன் ஏராளமான கிராம பெண்களும் கை கோர்த்து போராட்டத்தை தொடருகின்றன

English summary

Jallikattu protests in Alanganallur continue into the night, protesters refuse to leave and Village Women also joined and sit the protest place.