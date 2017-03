தங்கச்சி மடத்தில் 3வது நாளாக போராட்டம் - பிரிட்ஜோ உடலை வாங்க மறுப்பு

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் நேரில் வரும் வரை பிரிட்ஜோவின் உடலை வாங்கப்போவதில்லை என கூறி ராமேஸ்வரம் தங்கச்சி மடத்தில் மீனவர்கள் 3வது நாளாக போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

The fishermen were joined by youngsters and women across the state. The fishermen stay rooted to their demand of Union External Affairs Minister, Sushma Swaraj, meeting them.