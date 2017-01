அலங்காநல்லூரில் நள்ளிரவை தாண்டியும் தொடரும் போராட்டம்.. கோரிக்கைகள் என்ன ?

அலங்காநல்லூரில் 14 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jallikattu supporters protesters from different districts protesting at Alanganallur