பாஜகவிற்கு எதிராக வலுக்கும் போராட்டம்.. ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி உசிலம்பட்டியில் ஆர்ப்பாட்டம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரும் போராட்டங்கள் தமிழகத்தில் வலுபெற்றுள்ளன. உசிலம்பட்டியில் இன்று 100க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Forward bloc staged a protest to life ban on Jallikkattu at Usilampatti near Madurai.