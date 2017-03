ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு எதிரான கோட்டைக்காடு மக்கள் போராட்டம் வாபஸ்: கலெக்டர் தகவல்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைக்காட்டில் நடந்து வந்த ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிரான போராட்டம் மாவட்ட ஆட்சியருடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்குப் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Protest against hydro carbon in Pudukottai, kottaikadu is withdrawn after having talks with district collector.