அம்பேத்கர் சிலை அவமதிப்பு.. நெல்லையில் திடீர் பதற்றம்.. போலீசார் குவிப்பு

நெல்லையில் அம்பேத்கர் சிலை அவமதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தப் பகுதியில் பதற்றம் நிலவி வருவதால் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Dr. B.R. Ambedkar's statue in Tirunelveli was insulted by anti-social elements, tension prevails.