அரசு அலுவலங்களில் ஜெ. படத்தை அகற்றக் கோரி மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

தமிழகம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் ஜெயலலிதா படத்தை அகற்றக் கோரி மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பு போராட்டம் நடத்தியது.

English summary

"Makkal Adhikaram" movement has protested throughout Tamilnadu to remove the pictures of Former CM Jayalalitha in the Government offices and also in School Text books. Since She was declared as convict in Disproportionate assets case by Supreme court.