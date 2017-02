ரிசர்வ் வங்கியை கண்டித்து சென்னையில் ரூ. 10 நாணய மாலை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்

10 ரூபாய் நாணயங்களை வாங்க மறுக்கும் ரிசர்வ் வங்கியை கண்டித்து சென்னையில் பால் முகவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். 10 ரூபாய் நாணயங்களை மாலையாக போட்டு அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

protest was held near Reserve bank in Chennai against reserve bank for not accepting 10 rupees coin. Reserve bank refused the rumor and says ten rupees coins are worth.