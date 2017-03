முதல்வர் உறுதியளித்தாலும் போராட்டத்தை கைவிட முடியாது.. நெடுவாசல் மக்கள் அதிரடி!

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை முழுமையாக திரும்பப் பெறும் வரை போராட்டத்தை வாபஸ் வாங்க மாட்டோம் என்று புதுக்கோட்டை மாவட்டம், நெடுவாசல் மக்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.

English summary

We should not be going to end our protest, says Neduvasal people, they want written statement by Central Govt.