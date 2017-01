ஊர் சுத்துற மோடி.. மதுரை பக்கம் வாடி.. வாவ் வாவ்!

பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்து ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டக் களத்தில் வாசகங்கள் உலா வருகின்றன.

English summary

Jallikattu Protesters are blasting the leaders of BJP and PM Modi for Jallikattu fiasco in all over Tamil Nadu.