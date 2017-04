ஆர்.கே. நகர் சர்வே: புதிய தலைமுறையை அரசு கேபிளில் கட் செய்து புத்தியைக் காட்டிய தினகரன் குரூப்!

டிடிவி தினகரனுக்கு எதிராக கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட்டதாக கூறி புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியை அரசு கேபிளில் ஒளிபரப்பு தடை செய்யப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Govt has cut the Puthiya Talaimurai channel in Govt Arasu Cable channel after it aired a survey on RK Nagar by election.