பஸ் ஸ்ட்ரைக்கால் மீட்டர் இருப்பதை மறந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்.. இஷ்டத்திற்கு கேட்பதல் மக்கள் திணறல்!

பஸ் ஸ்ட்ரைக்கால் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் இஷ்டத்திற்கு கட்டணம் வசூலிப்பதால் மக்கள் செய்வதறியாமல் திணறி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Auto drivers charging more cost due to the bus strike. The public has accused auto drivers forgetting the meter system.