இப்போ இது தேவையா.. திமுக ரயில் மறியல் போராட்டத்தால் மக்கள் அதிருப்தி!

திமுக சார்பில் இன்று தமிழகம் முழுவதும் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. மாணவர்கள் அமைதியாக போராடி வரும் நிலையில் திமுகவினர் ரயிலை மறித்ததால் மக்கள் அதிருப்தியடைந்ததைக் காண முடிந்தது.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 13:00 [IST]

DMK was conducting Rail blockaded across tamilnadu. public accuses that dmk protesting a lone for defeat students protest.