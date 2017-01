ஜல்லிக்கட்டு வேண்டும்... மதுரையில் ரயில் மறியில்... தள்ளமுள்ளால் பரபரப்பு

ஜல்லிக்கட்டுப்போட்டிகள் நடத்த தடைவிதிக்கப்பட்டதை கண்டித்து மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பீட்டா அமைப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர்கள் முழக்கமிட்ட

English summary

Public and Alanganallur jallikattu activists did rail blocked in Madurai. They chanted against peta who is opposing Jallikkattu.