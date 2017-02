கூவத்தூர் ரிசார்ட் பகுதிக்கு செல்பவர்களை அடித்து விரட்டும் மன்னார்குடி கும்பல்... மக்கள் ஷாக்!

எம்எல்ஏக்கள் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள ரிசார்ட் பகுதிக்கு செல்பவர்களை தடுத்து நிறுத்தி மன்னார்குடி கோஷ்டி விரட்டியடிப்பதால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

MLAs jailed in kuvattur resort by the mannarkudi team. Public are restricted to the koovathoor resort area. Mannarkudi gang members beat the public and traced away from the area.