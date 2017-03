"தூய்மையான ஆறு போடும் நமக்கு சோறு".. செய்யாற்றை சீரமைக்க களத்தில் குதித்த பொது மக்கள்

செங்கம் செய்யாற்றை சீரமைக்கும் பணியில் அந்த பகுதி பொது மக்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Public clean up to Seiyyar river at Chengam, Tiruvannamalai district