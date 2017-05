அடுத்த ஆண்டு முதல் பிளஸ் 1 மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு… செங்கோட்டையன் அறிவிப்பு

அடுத்த ஆண்டு முதல் பிளஸ் 1 மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு நடத்தப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 11:13 [IST]

English summary

Discussion are going on about Public exam for 11th student, said education minister Sengottaiyan today.