ஒதுக்கப்பட்ட சசிகலா குடும்பம்... மக்களின் மனநிலை என்ன?

சிகலா குடும்பம் கட்சியிலிருந்து ஒட்டு மொத்தமாக நீக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டதற்கு அதிமுக அடிமட்டத் தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Public feeling happy of expelling sasikala family from party. The Tamil nadu ministers announced after the meeting that Sasikala family is expelled from the party.