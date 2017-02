சசிகலாவை ஆதரிக்காதீங்க.. மன்னார்குடி பிடியில் உள்ள எம்எல்ஏக்களுக்கு மக்கள் அதிரடி எஸ்எம்எஸ்!

சசிகலாவை ஆதரிக்க வேண்டாம் என அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு வாக்களித்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

public opposing MLAs to support Sasikala. They urges their MLAs to do not support Sasikala. People sending sms to their MLAs.