பணம் தரும் முன்பாக மூடப்பட்ட வங்கி.. வாடிக்கையாளர் போராட்டத்தால் பெண் ஊழியர் மயக்கம்

விழுப்புரம் அருகே வங்கியில் பணம் எடுக்க காத்திருந்தவர்கள், பணி நேரம் முடிந்துவிட்டதா கூறி கதவை மூடியதால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பணம் எடுக்க வந்த அங்கன்வாடி ஊழியர் நெரிசலில் சிக்கி மயக்கமடை

English summary

Public were protesting for closing bank when people were standing to get money. In this protest crowed a lady fainted. police arrived the spot and has spoken to bank managers to solve the issue.