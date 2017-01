குடிநீர் தட்டுப்பாடு..காலி குடங்களுடன் பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்களால் பரபரப்பு

முறையாக குடிநீர் வழங்க கோரி நெல்லை அருகே காலிகுடங்களுன் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

public protest due to Shortage of drinking water in senkottai