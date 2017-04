மதுக்கடைக்கு எதிர்ப்பு....கடப்பாறையுடன் குதித்த பெண்கள்.. டாஸ்மாக் கடையை சூறையாடினர்!

ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே மதுக்கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

public opposing tasmac they ransacked tasmac near in Sriperumbudur. They did road blockade also in the Sriperumbudur road.