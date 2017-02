கூவிக்கூவி பார்த்தும் சசிகலா தரப்பு கொடுத்த லட்டை திரும்பிக்கூட பார்க்காத ராமநாதபுரம் மக்கள்

ராமநாதபுரத்தில் சசிகலா ஆதரவாளர்கள் கொடுத்த லட்டை மக்கள் திரும்பிக்கூட பார்க்காததால் அவை சிறுவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 10:18 [IST]

English summary

Public refused to share the joy of Sasikala team in Ramanathapuram. People refused to take their sweet.