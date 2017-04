இரட்டை இலை சின்னத்தை கைப்பற்ற டிராமா போடுகிறதா தினகரன் கோஷ்டி?

அதிமுக அம்மா அணியில் அரங்கேறும் அதிரடி நிகழ்வுகள் இரட்டை இலைச்சின்னத்தை கைப்பற்ற தினகரன் அணி நாடகமாடுகிறதா என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Public rising doubt that Sasikala family playing a drama to get the double leaf symbol.Edappadi palanisamy govt announced that Sasikala family expelled from the party.