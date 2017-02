அடங்கமாட்டிங்களா... அதிமுக டிவிட்டர் பக்கத்திலேயே கழுவி கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்கள்

அதிமுக டிவிட்டர் பக்கத்திலேயே சசிகலாவை பற்றி நெட்டிசன்கள் கழுவி கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர்.

@AIADMKOfficial such a shameless creature she is!! There would be a separate cabin in the hell for this drama lady

English summary

The official Twitter page of ADMK public scolding Sasikala. They have been demanding ADMK Twitter officials to do not post anything about Sasikala