நெல்லையில் தொழிலாளர் நல அட்டையை விற்க முயற்சி... மக்கள் முற்றுகையால் பரபரப்பு

தூத்துக்குடி அருகே தொழிலாளர் நல வாரிய அட்டையை விற்க முயன்றவர்களை கிராம மக்கள் முற்றுகையி்ட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 14:14 [IST]

English summary

Public seige the rural workers who tried to sell their card near Tuticorin