டிக்கெட்டுகள் காலி.. சென்னையிலிருந்து பொங்கல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க வலுக்கிறது கோரிக்கை

பொங்கல் திருநாளுக்கு இன்னும் ஒருசில நாட்களே உள்ள நிலையில் சென்னையில் உள்ள வெளியூர் மக்கள் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

In Chennai People are getting ready to go to native place for Pongal. But The Railway not yet announced the special trains for Pongal festival. The regular passengers trains tickets sold so people are requesting to announce special trains.