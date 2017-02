ஜெ. மரணத்தில் நீடிக்கும் மர்மம்... மன்னார்குடி கும்பலை சரமாரியாக விளாசிய ராமதாஸ்

ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் நீடித்து வரும் நிலையில் சசிகலா தரப்பினரை டாக்டர் ராமதாஸ் சரமாரியாக விளாசியுள்ளார். மக்கள் மத்தியில் சசிகலாவுக்கு உள்ள கொந்தளிப்பை தணிக்கும் வகையில் அவசர அவசரமாக நடராஜன் அப்பல

PMK founder Ramadas says that Public will not belive Sasikala's support people. And he said people will never forgive the people those who are the reason of Jayalalitha's death