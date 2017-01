சென்னை, மதுரையைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியிலும் போராட்டம் வாபஸ் !

புதுச்சேரியில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் நடத்தி வந்த போராட்டம் வாபஸ் பெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 0:54 [IST]

Pudhucherry students and youths are withdraws from their jallikattu protests